Аваков сообщил о кибератаках на избирательную систему Украины

Короткая ссылка
Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы государства зафиксировали попытки проникновения в избирательную систему ЦИК страны.
Аваков сообщил о кибератаках на избирательную систему Украины
  • РИА Новости

Трансляцию выступления Авакова вёл телеканал «Прямой».

По словам министра, МВД ведёт мониторинг ситуации в последние двое суток «особенно активно». 

«Видим попытки с некоторых IP-адресов проникнуть в избирательную систему нашей центральной», — сказал он.

Также Аваков заявил, что кибератаки якобы осуществлялись с IP-адресов, зарегистрированных в России и Киеве.

При этом он добавил, что нет никаких оснований полагать, что украинская избирательная система «будет дискредитирована».

Ранее сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский набирает 30,34% голосов на выборах президента Украины по итогам подсчёта 85,07% протоколов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить