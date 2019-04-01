Аваков сообщил о кибератаках на избирательную систему Украины

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы государства зафиксировали попытки проникновения в избирательную систему ЦИК страны.

Трансляцию выступления Авакова вёл телеканал «Прямой».

По словам министра, МВД ведёт мониторинг ситуации в последние двое суток «особенно активно».

«Видим попытки с некоторых IP-адресов проникнуть в избирательную систему нашей центральной», — сказал он.

Также Аваков заявил, что кибератаки якобы осуществлялись с IP-адресов, зарегистрированных в России и Киеве.

При этом он добавил, что нет никаких оснований полагать, что украинская избирательная система «будет дискредитирована».

Ранее сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский набирает 30,34% голосов на выборах президента Украины по итогам подсчёта 85,07% протоколов.