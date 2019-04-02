В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о семи случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Фрунзе, поселка Голубовское, сел Желобок и Смелое», — указывается в сообщении.

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