В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Фрунзе, поселка Голубовское, сел Желобок и Смелое», — указывается в сообщении.
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