В Киеве приветствовали решение ОБСЕ продлить мандат СММ

Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии на год.

Отмечается, что решение продлить мандат ОБСЕ до 31 марта 2020 года было принято после обращения украинской стороны.

Украинское внешнеполитическое ведомство отметило важную роль СММ ОБСЕ на Украине в содействии мирному урегулированию ситуации в Донбассе «на основе уважения независимости, суверенитета, политического единства и территориальной целостности Украины».

«Министерство иностранных дел Украины приветствует решение постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата CММ», — указано в сообщении.

Ранее МИД России выступил за продление мандата СММ ОБСЕ на Украине.