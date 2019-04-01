В Киеве приветствовали решение ОБСЕ продлить мандат СММ
- РИА Новости
Отмечается, что решение продлить мандат ОБСЕ до 31 марта 2020 года было принято после обращения украинской стороны.
Украинское внешнеполитическое ведомство отметило важную роль СММ ОБСЕ на Украине в содействии мирному урегулированию ситуации в Донбассе «на основе уважения независимости, суверенитета, политического единства и территориальной целостности Украины».
«Министерство иностранных дел Украины приветствует решение постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата CММ», — указано в сообщении.
Ранее МИД России выступил за продление мандата СММ ОБСЕ на Украине.