В Киеве приветствовали решение ОБСЕ продлить мандат СММ

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Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии на год.
В Киеве приветствовали решение ОБСЕ продлить мандат СММ
  • РИА Новости

Отмечается, что решение продлить мандат ОБСЕ до 31 марта 2020 года было принято после обращения украинской стороны. 

Украинское внешнеполитическое ведомство отметило важную роль СММ ОБСЕ на Украине в содействии мирному урегулированию ситуации в Донбассе «на основе уважения независимости, суверенитета, политического единства и территориальной целостности Украины».

«Министерство иностранных дел Украины приветствует решение постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата CММ», — указано в сообщении.

Ранее МИД России выступил за продление мандата СММ ОБСЕ на Украине.

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