Порошенко обсудил выборы на Украине со вдовой Маккейна
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Отмечается, что Синди Маккейн пребывает на Украине в составе наблюдательной миссии Международного республиканского института.
«Дана высокая оценка тому, что первый тур президентских выборов состоялся свободно и честно, а Украина убедительно продемонстрировала высокие стандарты избирательной гонки и политической состязательности», — указано в сообщении.
Кроме того, Порошенко заявил, что в ближайшее время в Киеве одну из улиц переименуют в честь Джона Маккейна.
Ранее сообщалось, что вдова Маккейна прибыла на Украину наблюдать за выборами.