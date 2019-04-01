Порошенко обсудил выборы на Украине со вдовой Маккейна

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Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с Синди Маккейн, вдовой сенатора США Джона Маккейна, и обсудил с ней украинские президентские выборы. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
Порошенко обсудил выборы на Украине со вдовой Маккейна
  • © Reuters

Отмечается, что Синди Маккейн пребывает на Украине в составе наблюдательной миссии Международного республиканского института.

«Дана высокая оценка тому, что первый тур президентских выборов состоялся свободно и честно, а Украина убедительно продемонстрировала высокие стандарты избирательной гонки и политической состязательности», — указано в сообщении.

Кроме того, Порошенко заявил, что в ближайшее время в Киеве одну из улиц переименуют в честь Джона Маккейна.

Ранее сообщалось, что вдова Маккейна прибыла на Украину наблюдать за выборами.

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