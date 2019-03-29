Вдова Маккейна прибыла на Украину наблюдать за выборами
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Как отмечается, Кличко встретился с Синди Маккейн и делегацией Международного республиканского института и Института имени Маккейна Университета Аризоны.
«Делегация, в составе которой прибыла Синди Маккейн, будет наблюдать за демократичностью процесса волеизъявления граждан на выборах президента Украины», — говорится в сообщении.
В ходе встречи Маккейн отметила, что её покойный супруг всегда поддерживал Украину.
«Именно поэтому я сегодня здесь — чтобы продолжить его дело», — пояснила она.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что рекордное число наблюдателей будет присутствовать на президентских выборах 31 марта.