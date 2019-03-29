Вдова Маккейна прибыла на Украину наблюдать за выборами

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Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди прибыла в Киев для наблюдения за выборами президента Украины. Об этом сообщила пресс-служба мэра украинской столицы Виталия Кличко.
Вдова Маккейна прибыла на Украину наблюдать за выборами
  • © klichko.org

Как отмечается, Кличко встретился с Синди Маккейн и делегацией Международного республиканского института и Института имени Маккейна Университета Аризоны.

«Делегация, в составе которой прибыла Синди Маккейн, будет наблюдать за демократичностью процесса волеизъявления граждан на выборах президента Украины», — говорится в сообщении.

В ходе встречи Маккейн отметила, что её покойный супруг всегда поддерживал Украину.

«Именно поэтому я сегодня здесь — чтобы продолжить его дело», — пояснила она.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что рекордное число наблюдателей будет присутствовать на президентских выборах 31 марта.

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