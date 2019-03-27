Порошенко заявил о рекордном количестве международных наблюдателей на выборах

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что рекордное число наблюдателей будут присутствовать на президентских выборах, которые пройдут в стране 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Порошенко заявил о рекордном количестве международных наблюдателей на выборах
  • РИА Новости

«Только официально зарегистрированных международных наблюдателей сегодня в Украине более двух тысяч», — сказал Порошенко.

Он также заверил, что сделает всё от него зависящее, чтобы защитить выбор украинского народа.

Ранее стало известно, что ЦИК Украины завершила регистрацию наблюдателей на президентских выборах.

Российские наблюдатели на выборах присутствовать не будут

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил предстоящие выборы на Украине.

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