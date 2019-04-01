В Белоруссии легализовали онлайн-казино

Власти Белоруссии с 1 апреля легализовали деятельность виртуальных казино.

Как сообщает БЕЛТА, налоговые органы и мониторинговый центр по игорному бизнесу будут иметь удалённый доступ к онлайн-казино, а с 1 августа заведение должно подключиться к системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса.

Также указ касается деятельности обычных игорных домов. Не нужно будет регистрировать в налоговых органах игровые столы и автоматы, кассы букмекерских контор и тотализаторов, налог на игорный бизнес можно будет платить в фиксированной сумме.

Посещать игорные заведения можно будет с 21 года, а не с 18 лет, как было до указа.

Ранее в Крыму завели уголовное дело по факту организации подпольного казино.