Нацполиция Украины пообещала обеспечить безопасность при подсчёте голосов
По его словам, оперативные штабы ведомства будут работать всю ночь.
«Ваша задача — возьмите под жёсткий контроль обеспечение безопасности во время подсчёта голосов, недопущение провокаций, срыва подсчёта голосов, реагирование на заявления и сообщения», — цитирует Фацевича пресс-служба Нацполиции.
31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов.
По данным ЦИК страны, шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента, набирая 29,66% голосов после обработки 10,27% протоколов.
Явка на выборах составила более 63%, в голосовании приняли участие более 17 млн человек.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.