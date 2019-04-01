Нацполиция Украины пообещала обеспечить безопасность при подсчёте голосов

Сотрудники полиции будут обеспечивать безопасность во время подсчёта голосов на выборах президента Украины, а также в ходе транспортировки бюллетеней и протоколов в окружные избирательные комиссии. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

По его словам, оперативные штабы ведомства будут работать всю ночь. «Ваша задача — возьмите под жёсткий контроль обеспечение безопасности во время подсчёта голосов, недопущение провокаций, срыва подсчёта голосов, реагирование на заявления и сообщения», — цитирует Фацевича пресс-служба Нацполиции. 31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента, набирая 29,66% голосов после обработки 10,27% протоколов. Явка на выборах составила более 63%, в голосовании приняли участие более 17 млн человек. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.