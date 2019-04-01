ЦИК Украины: в голосовании на выборах приняли участие более 17 млн человек

Председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что в первом туре выборов президента Украины приняли участие свыше 17 млн человек, сообщает УНИАН.

По её словам, на избирательных участках бюллетени получили 17 млн 599 избирателей. При этом Слипачук добавила, что в избирательные списки были включены 26 млн 770 тыс 419 избирателей.

31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов.

Согласно данным экзитпола, лидирует шоумен Владимир Зеленский, а во второй тур с ним выходит действующий глава государства Пётр Порошенко.

По данным ЦИК Украины, явка на выборах составила 63,48%.