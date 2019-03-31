На избирательном участке во Львове умер пожилой мужчина

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Мужчина умер на избирательном участке во Львове после голосования на выборах президента Украины. Об этом заявили в пресс-службе полиции Львовской области.
На избирательном участке во Львове умер пожилой мужчина
  • РИА Новости

«На выходе из избирательного участка на Кульчицкой улице во Львове умер мужчина 1928 года рождения», — приводит УНИАН сообщение.

Как отмечается, в настоящее время устанавливаются причины его смерти.

При этом указывается, что мужчина успел проголосовать. 

Ранее на Украине закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента.

По данным национального экзитпола, лидером стал Владимир Зеленский, который набрал 30,4% голосов.

Во второй тур, согласно опубликованной информации, вместе с ним проходит действующий глава государства Пётр Порошенко (17,8%). 

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