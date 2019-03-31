В Совфеде прокомментировали предварительные итоги выборов на Украине

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала RT предварительные итоги выборов на Украине.
В Совфеде прокомментировали предварительные итоги выборов на Украине
  • РИА Новости

«Президентские выборы на Украине проявили усталость людей от действующей власти, от затянувшегося экономического и политического кризиса. Неуверенный в завтрашнем дне народ хочет прекращения конфликта в Донбассе, согласия и стабильности. Очень хочется, чтобы очередной президент Украины услышал народ»,— отметила сенатор. 

Ранее опубликованные данные национального экзитпола показали, что Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 30,4% голосов.

Действующий глава государства Пётр Порошенко набирает 17,8%, Юлия Тимошенко — 14,2%, Юрий Бойко — 9,8%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить