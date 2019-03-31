В Совфеде прокомментировали предварительные итоги выборов на Украине

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала RT предварительные итоги выборов на Украине.

«Президентские выборы на Украине проявили усталость людей от действующей власти, от затянувшегося экономического и политического кризиса. Неуверенный в завтрашнем дне народ хочет прекращения конфликта в Донбассе, согласия и стабильности. Очень хочется, чтобы очередной президент Украины услышал народ»,— отметила сенатор.

Ранее опубликованные данные национального экзитпола показали, что Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 30,4% голосов.

Действующий глава государства Пётр Порошенко набирает 17,8%, Юлия Тимошенко — 14,2%, Юрий Бойко — 9,8%.