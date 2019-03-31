В Госдуме прокомментировали данные экзитполов на Украине

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT опубликованные данные экзитпола, согласно которым шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 30,4% голосов.
В Госдуме прокомментировали данные экзитполов на Украине
  • РИА Новости

Действующий глава государства Пётр Порошенко набирает 17,8%, Юлия Тимошенко — 14,2%, Юрий Бойко — 9,8%.

«У меня сегодня возникает три основных вопроса. Первый — как результаты выборов президента Украины отразятся на ходе голосования в парламент. Украина — парламентско-президентская республика, поэтому важнее, кто контролирует парламент», — отметил Белик.

Он добавил, что вторая интрига заключается в том, сможет ли лидер президентской гонки мобилизовать достаточное количество своего электората.

По словам депутата, третий вопрос заключается в том, как на ходе выборов отразятся зафиксированные нарушения.

«Например, резкий рост явки на востоке Украины. По состоянию на 15:00 ЦИК фиксировала в Донецкой области явку 44,35%, в Луганской — 44,49%. И это при том, что ЛДНР официально не участвуют в выборах... Аналогично в 2014 году на 15:00 явка составляла 10,8% по Донецкой и 16,9% по Луганской областям», — заключил парламентарий.

Ранее опубликованные данные национального экзитпола показали, что Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 30,4% голосов. 

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