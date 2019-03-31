Голосование на выборах президента Украины прошло в Антарктиде

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Завершилось голосование на избирательном участке на антарктической станции «Академик Вернадский». Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра (НАНЦ).
Голосование на выборах президента Украины прошло в Антарктиде
  • Reuters

Отмечается, что в голосовании приняли участие 34 гражданина Украины.

Указывается, что речь идёт об 11 участниках 23-й украинской антарктической экспедиции и 23 членах сезонного отряда учёных, находящихся в данный момент на станции.

«В 15:40 мск скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена ​​через интернет в Центральную избирательную комиссию. Оригиналы бюллетеней и протокола опечатаны и будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019 года», — говорится в сообщении.  

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В марте 2018 года российские полярники также проголосовали на выборах президента России в Антарктиде.

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