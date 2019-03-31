Голосование на выборах президента Украины прошло в Антарктиде

Завершилось голосование на избирательном участке на антарктической станции «Академик Вернадский». Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

Отмечается, что в голосовании приняли участие 34 гражданина Украины.

Указывается, что речь идёт об 11 участниках 23-й украинской антарктической экспедиции и 23 членах сезонного отряда учёных, находящихся в данный момент на станции.

«В 15:40 мск скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена ​​через интернет в Центральную избирательную комиссию. Оригиналы бюллетеней и протокола опечатаны и будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее голосование на выборах президента Украины прошло в Австралии и началось в США.

В марте 2018 года российские полярники также проголосовали на выборах президента России в Антарктиде.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.