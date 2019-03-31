В США началось голосование на выборах президента Украины

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Голосование на выборах президента Украины началось в США. Об этом заявили в украинском посольстве в Вашингтоне.
В США началось голосование на выборах президента Украины
  • @ukr.embassy.usa
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«Украинцы Америки начали голосовать на выборах президента Украины в Вашингтоне», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее, как заявляли в пресс-службе украинской ЦИК, голосование на выборах президента Украины завершилось на избирательных участках в Австралии.

В список избирателей были включены 1737 человек, явка в этой стране составила 7,2%.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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