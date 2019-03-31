В США началось голосование на выборах президента Украины
- @ukr.embassy.usa
«Украинцы Америки начали голосовать на выборах президента Украины в Вашингтоне», — говорится в сообщении в Twitter.
Українці Америки почали голосувати на виборах Президента України🇺🇦 у м.Вашингтон.— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 31 марта 2019 г.
Це перші вибори для Віктора та Поліни, їм недощадавно виповнилось 18 років. Саме вони відкрили голосування у американській столиці.
Голосуй і ти!#UkraineVOTE#Вибори2019pic.twitter.com/dJe2jyiMrY
Ранее, как заявляли в пресс-службе украинской ЦИК, голосование на выборах президента Украины завершилось на избирательных участках в Австралии.
В список избирателей были включены 1737 человек, явка в этой стране составила 7,2%.