Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина

Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«600 кг героина на сумму около $50 млн изъяли сегодня в Киевской области. Никогда ещё не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем», — написал он в Facebook.

По его словам, «100 кг яда изъяли ещё ночью, 500 кг — несколько часов назад».

«Нашу столицу наркосбытчики использовали как «склад» для дальнейших поставок яда в другие страны», — добавил он.

Как отмечается, были задержаны четыре человека: граждане Молдавии и Турции, а также двое граждан Македонии.

21 марта в СБУ заявили, что пресекли в Киеве деятельность крупнейшей за всю историю Украины нарколаборатории психотропных веществ.