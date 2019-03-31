Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина

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Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина
  • ©npu.gov.ua

«600 кг героина на сумму около $50 млн изъяли сегодня в Киевской области. Никогда ещё не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем», — написал он в Facebook.

По его словам, «100 кг яда изъяли ещё ночью, 500 кг — несколько часов назад».

«Нашу столицу наркосбытчики использовали как «склад» для дальнейших поставок яда в другие страны», — добавил он.

Как отмечается, были задержаны четыре человека: граждане Молдавии и Турции, а также двое граждан Македонии.  

21 марта в СБУ заявили, что пресекли в Киеве деятельность крупнейшей за всю историю Украины нарколаборатории психотропных веществ.

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