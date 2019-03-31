Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина
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«600 кг героина на сумму около $50 млн изъяли сегодня в Киевской области. Никогда ещё не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем», — написал он в Facebook.
По его словам, «100 кг яда изъяли ещё ночью, 500 кг — несколько часов назад».
«Нашу столицу наркосбытчики использовали как «склад» для дальнейших поставок яда в другие страны», — добавил он.
Как отмечается, были задержаны четыре человека: граждане Молдавии и Турции, а также двое граждан Македонии.
21 марта в СБУ заявили, что пресекли в Киеве деятельность крупнейшей за всю историю Украины нарколаборатории психотропных веществ.