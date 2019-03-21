СБУ пресекла деятельность крупнейшей нарколаборатории Украины

Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что правоохранительные органы пресекли в Киеве деятельность крупнейшей за всю историю страны нарколаборатории психотропных веществ.

«Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ пресекли деятельность крупнейшей за всю историю Украины нарколаборатории психотропных веществ», — говорится в сообщении на сайте службы.

Отмечается, что организаторы наладили изготовление и сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах на территории Украины и за рубежом. Задержаны три человека.

Ранее сообщалось, что на украинско-венгерской границе задержали 35-летнего гражданина Турции, пытавшегося в автомобиле провезти более 30 кг героина.