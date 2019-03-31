В ДНР обвинили ВСУ в провокациях в день выборов

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Украинские силовики пытаются спровоцировать ополченцев самопровозглашённой Донецкой народной республики на ответный огонь, чтобы впоследствии обвинить их в попытке срыва избирательного процесса в прифронтовых районах. Об этом сообщил представитель управления Народной милиции ДНР.
В ДНР обвинили ВСУ в провокациях в день выборов
  • РИА Новости

«Вооружённые формирования Украины в течение дня пытаются спровоцировать наши подразделения на ответный огонь, активно обстреливая территорию республики на северном направлении для обвинения нас в срыве избирательного процесса в прифронтовых районах», — приводит его слова РИА Новости.

В Народной милиции отметили, что подразделения ДНР не поддаются на провокации и при необходимости готовы отреагировать, не нарушая Минских соглашений.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли окраины Горловки из миномётов калибра 120 мм.

31 марта на территории Украины проходят выборы президента. 

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