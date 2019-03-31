В ДНР обвинили ВСУ в провокациях в день выборов
- РИА Новости
«Вооружённые формирования Украины в течение дня пытаются спровоцировать наши подразделения на ответный огонь, активно обстреливая территорию республики на северном направлении для обвинения нас в срыве избирательного процесса в прифронтовых районах», — приводит его слова РИА Новости.
В Народной милиции отметили, что подразделения ДНР не поддаются на провокации и при необходимости готовы отреагировать, не нарушая Минских соглашений.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли окраины Горловки из миномётов калибра 120 мм.
31 марта на территории Украины проходят выборы президента.