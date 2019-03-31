Порошенко проголосовал на выборах президента Украины

Президент Украины Пётр Порошенко проголосовал на выборах главы государства. Свой голос украинский лидер отдал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве, куда он пришёл вместе с семьёй.

Видеозапись опубликована в Facebook политика.

«Я сегодня проголосовал за Украину, так же как и вся моя семья и абсолютное большинство украинцев», — сказал он.

Порошенко выразил уверенность в хорошей организации выборов.

Ранее сообщалось, что проголосовали основные соперники Порошенко на выборах — шоумен Владимир Зеленский и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Участки для голосования открылись в 08:00, они будут работать до 20:00.