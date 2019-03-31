Порошенко проголосовал на выборах президента Украины
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Видеозапись опубликована в Facebook политика.
«Я сегодня проголосовал за Украину, так же как и вся моя семья и абсолютное большинство украинцев», — сказал он.
Порошенко выразил уверенность в хорошей организации выборов.
Ранее сообщалось, что проголосовали основные соперники Порошенко на выборах — шоумен Владимир Зеленский и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Участки для голосования открылись в 08:00, они будут работать до 20:00.