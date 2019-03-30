В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев

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В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины. Один солдат погиб на месте, двое госпитализированы.
В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев
  • РИА Новости

«Opel… несколько минут назад сбивает трёх гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города. Один нацгвардеец погиб на месте, двое госпитализированы», — написал на своей странице в Facebook председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Он уточнил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, водитель автомобиля задержан.

Сообщается, что также травмы получили три пассажира. 

Советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк сообщил в Facebook, что до наезда на военных Opel на большой скорости столкнулся с другим автомобилем.

Ранее в Киевской области в результате ДТП погибли пять человек.

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