Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в телевизионном эфире в 2008 году

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Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону объяснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.

«Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остаётся наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать», — объяснил он.

По словам политика, эта привычка выработалась у него ещё в детстве.

«Эта привычка у меня ещё с «Артека»: уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите — особенно их и не ношу», — пошутил Саакашвили.

В декабре 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что путь Саакашвили в политике «от поедания галстука до залезания на крышу» (во время обыска его квартиры в Киеве. — RT) был тернистый.

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