Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в телевизионном эфире в 2008 году
«Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остаётся наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать», — объяснил он.
По словам политика, эта привычка выработалась у него ещё в детстве.
«Эта привычка у меня ещё с «Артека»: уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите — особенно их и не ношу», — пошутил Саакашвили.
В декабре 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что путь Саакашвили в политике «от поедания галстука до залезания на крышу» (во время обыска его квартиры в Киеве. — RT) был тернистый.