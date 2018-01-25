Саакашвили рассказал о причине своего бегства на крышу

Короткая ссылка
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, забравшийся на крышу во время обыска его квартиры в Киеве в декабре, заявил, что не грозился спрыгнуть. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Он отметил, что пошёл на этот шаг, так как его мобильный телефон «глушили».

«Я должен был позвонить людям, и поэтому был вынужден выйти на крышу. Это был абсолютно прагматичный шаг. Так в наши дни работает мобильная связь», — пояснил Саакашвили.

В разговоре с людьми, которые поднялись к нему на крышу, Саакашвили, по его утверждению, не угрожал прыгнуть с крыши, а заявил, что если они к нему подойдут, то упадут все.

5 декабря Саакашвили задержали после обыска в его квартире в Киеве. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru