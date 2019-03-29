В защиту Памятника освободителям от фашистов в Латвии собрали 16 тысяч подписей за три дня
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Для того чтобы депутаты сейма рассмотрели обращение, необходимо 10 тыс. подписей.
Инициатор петиции — лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок. Как отмечается в обращении, в настоящее время в публичном пространстве всё громче звучат призывы снести памятники борцам с нацизмом.
В петиции также говорится, что сохранение и достойное содержание памятников борцам антигитлеровской коалиции является одним из условий того, чтобы мировая война никогда не повторилась.
Ранее сообщалось, что латвийских ветеранов могут оштрафовать за появление на мероприятиях в честь Дня Победы в форме Красной армии.