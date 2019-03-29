В Кремле сожалеют, что украинцы в России не проголосуют на выборах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны.
В Кремле сожалеют, что украинцы в России не проголосуют на выборах
  • РИА Новости

«Можно только выразить сожаление, что существует несколько миллионов украинцев, которые находятся в нашей стране, которые будут лишены права голосовать», — сказал Песков.

Он также отметил, что «существует также несколько миллионов украинцев, которые отторгнуты в своей стране».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на постоянном совете организации в Вене призвал словацкое председательство дать оценку «нелегитимным действиям Киева» вокруг выборов.

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