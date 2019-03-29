В Кремле сожалеют, что украинцы в России не проголосуют на выборах
- РИА Новости
«Можно только выразить сожаление, что существует несколько миллионов украинцев, которые находятся в нашей стране, которые будут лишены права голосовать», — сказал Песков.
Он также отметил, что «существует также несколько миллионов украинцев, которые отторгнуты в своей стране».
Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на постоянном совете организации в Вене призвал словацкое председательство дать оценку «нелегитимным действиям Киева» вокруг выборов.