Россия призвала ОБСЕ дать оценку действиям Киева перед выборами
- РИА Новости
«Призываем словацкое председательство ОБСЕ, руководство БДИПЧ и государств-участников дать принципиальную оценку нелегитимным действиям Киева», — цитирует ТАСС Лукашевича.
Как отметил дипломат, российская сторона рассчитывает, что по итогам грядущих выборов «бюро сможет предоставить международному сообществу объективную картину, не поддаваясь давлению со стороны украинских властей и их кураторов».
Ранее главы МИД стран — членов ЕС призвали власти Украины обеспечить работу миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в соответствии с «обычной практикой».