Россия призвала ОБСЕ дать оценку действиям Киева перед выборами

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на постоянном совете организации в Вене призвал словацкое председательство дать оценку «нелегитимным действиям Киева» вокруг выборов.

«Призываем словацкое председательство ОБСЕ, руководство БДИПЧ и государств-участников дать принципиальную оценку нелегитимным действиям Киева», — цитирует ТАСС Лукашевича.

Как отметил дипломат, российская сторона рассчитывает, что по итогам грядущих выборов «бюро сможет предоставить международному сообществу объективную картину, не поддаваясь давлению со стороны украинских властей и их кураторов».

Ранее главы МИД стран — членов ЕС призвали власти Украины обеспечить работу миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в соответствии с «обычной практикой».