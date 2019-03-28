Россия призвала ОБСЕ дать оценку действиям Киева перед выборами

Короткая ссылка
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на постоянном совете организации в Вене призвал словацкое председательство дать оценку «нелегитимным действиям Киева» вокруг выборов.
Россия призвала ОБСЕ дать оценку действиям Киева перед выборами
  • РИА Новости

«Призываем словацкое председательство ОБСЕ, руководство БДИПЧ и государств-участников дать принципиальную оценку нелегитимным действиям Киева», — цитирует ТАСС Лукашевича.

Как отметил дипломат, российская сторона рассчитывает, что по итогам грядущих выборов «бюро сможет предоставить международному сообществу объективную картину, не поддаваясь давлению со стороны украинских властей и их кураторов».

Ранее главы МИД стран — членов ЕС призвали власти Украины обеспечить работу миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в соответствии с «обычной практикой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить