Тимошенко пообещала не собирать «майдан» при поражении на выборах

Кандидат в президенты Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1» заявила, что не планирует организовывать «майданы» на Украине в случае поражения на президентских выборах.

«Я знаю, просто сейчас как-то так агрессивно нагнетается ситуация в стране. Про какие-то новые «майданы», восстания, силовые противостояния... Ничего подобного не будет», — цитирует УНИАН кандидата от партии «Батькивщина».

Тимошенко заявила, что уверена в своей «убедительной» победе на выборах президента, после которой не будет нужды в каких-либо агрессивных действиях.

При этом она призвала избирателей не верить социологическим опросам, так как «социология в стране умерла с началом избирательной кампании».

Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук в блицинтервью RT допустил вероятность нового «майдана» на Украине при массовых фальсификаций в ходе выборов.