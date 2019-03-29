Тимошенко пообещала не собирать «майдан» при поражении на выборах

Короткая ссылка
Кандидат в президенты Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1» заявила, что не планирует организовывать «майданы» на Украине в случае поражения на президентских выборах.

«Я знаю, просто сейчас как-то так агрессивно нагнетается ситуация в стране. Про какие-то новые «майданы», восстания, силовые противостояния... Ничего подобного не будет», — цитирует УНИАН кандидата от партии «Батькивщина».

Тимошенко заявила, что уверена в своей «убедительной» победе на выборах президента, после которой не будет нужды в каких-либо агрессивных действиях.

При этом она призвала избирателей не верить социологическим опросам, так как  «социология в стране умерла с началом избирательной кампании».

Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук в блицинтервью RT допустил вероятность нового «майдана» на Украине при массовых фальсификаций в ходе выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить