Кравчук оценил вероятность нового «майдана» на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в блицинтервью RT предположил, что по итогам президентских выборов в стране может быть новый «майдан» в случае массовых фальсификаций.

РИА Новости

«Третий «майдан» может быть при условии всеобщей фальсификации выборов», — сказал он. Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров предположил, что в стране будет имитация «майдана». Выборы президента Украины пройдут 31 марта.