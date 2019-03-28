Кравчук оценил вероятность нового «майдана» на Украине

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Первый президент Украины Леонид Кравчук в блицинтервью RT предположил, что по итогам президентских выборов в стране может быть новый «майдан» в случае массовых фальсификаций.
Кравчук оценил вероятность нового «майдана» на Украине
  • РИА Новости

«Третий «майдан» может быть при условии всеобщей фальсификации выборов», — сказал он.

Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров предположил, что в стране будет имитация «майдана».

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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