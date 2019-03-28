Кравчук оценил вероятность нового «майдана» на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук в блицинтервью RT предположил, что по итогам президентских выборов в стране может быть новый «майдан» в случае массовых фальсификаций.
- РИА Новости
«Третий «майдан» может быть при условии всеобщей фальсификации выборов», — сказал он.
Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров предположил, что в стране будет имитация «майдана».
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.
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