МИД: участники консультаций по MH17 решили не комментировать встречу

Россия, Австралия и Нидерланды договорились не давать публичных комментариев о прошедших консультациях по малайзийскому Boeing, разбившемуся на Украине в 2014 году.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Она (встреча. — RT) действительно состоялась какое-то время назад, но стороны договорились, что подтверждают факт этой встречи, но не комментируют её в публичном пространстве, потому что по большому счёту комментировать, в общем-то, и нечего», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Захарова добавила, что это был «формат, который проходит на экспертном уровне», и у российской стороны имеется «огромный пласт» материалов, которые были представлены по этому вопросу.

Ранее Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.