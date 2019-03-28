На Украине председателям избирательных комиссий присылают сообщения с угрозами

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Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что некоторым председателям избирательных комиссий стали присылать смс-сообщения с угрозами.
На Украине председателям избирательных комиссий присылают сообщения с угрозами
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Украинские новости».

«Некоторым председателям избирательных комиссий начали приходить смс провокационного характера», — сказал Шкиряк.

По его словам, в смс говорится, что если на участке не будет зафиксирована победа определённого кандидата в президенты, то глава избирательной комиссии будет казнён.

Уточняется, что сообщения подписаны одной из праворадикальных организаций.

Шкиряк добавил, что допускает возможность того, что ответственность за данные эсэмэски несёт Россия.

Ранее украинское издание «Вести» рассказало, каким образом планируется фальсифицировать результаты грядущих президентских выборов.

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