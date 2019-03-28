Украинские СМИ рассказали о способе фальсификации выборов

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Украинское издание «Вести» рассказало, каким образом планируется сфальсифицировать результаты грядущих президентских выборов.
Украинские СМИ рассказали о способе фальсификации выборов
  • Reuters

Отмечается, что манипуляции готовятся сразу на нескольких уровнях — как в участковых избирательных комиссиях (УИК), так и при отправке информации из окружных комиссий (ОИК) в Центризбирком.

В статье указывается, что, в частности, с помощью технологии под названием «туннель» планируется подменить данные в процессе их передачи из ОИК в ЦИК.

Специалисты в области IT-технологий пояснили «Вестям», что речь идёт о Tunnel IPsec. Фактически это зашифрованный канал для передачи данных, который можно использовать для подмены цифр.

«Как это будет реализовано технически, по большому счёту не важно. Главное, что между ОИК и ЦИК присутствует ещё один электронный посредник, где данные деформируются и уже такими попадают в ЦИК», — сказал изданию политолог Руслан Бортник.

Отмечается, что фальсификации готовятся в пользу действующего президента Украины Петра Порошенко, который баллотируется на второй президентский срок.

Ранее председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявил, что не приведёт к присяге новоизбранного президента в случае фальсификации выборов.

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