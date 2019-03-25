Глава КСУ заявил, что не приведёт к присяге президента при фальсификации выборов

Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук в интервью изданию «Страна.ua» заявил, что не приведёт к присяге новоизбранного президента в случае фальсификации выборов.

Он напомнил, что согласно статье 104 Конституции Украины председатель Конституционного суда приводит новоизбранного президента к присяге в случае отсутствия обстоятельств, препятствующих этому.

«Но хочу отдельно сказать: я никогда не приведу к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы», — заявил Шевчук.

Ранее лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели в ходе встречи обсудили возможную угрозу фальсификации результатов выборов главы государства.