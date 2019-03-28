Лукашенко объяснил свои резкие высказывания во время посещения коровника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свои резкие высказывания во время рабочей поездки в Могилёвскую область, где посетил коровник агрохолдинга «Купаловское» и выразил недовольство условиями содержания скота.

«Я посмотрел по следам этих разборок в Могилёве. Некоторые там начали смещать акценты. Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал, пришёл, разборки устроил, разогнал всех», — приводит пресс-служба президента его слова.

Лукашенко отметил, что «вопрос не столько в том, что там коровы грязные».

По словам президента, «те коровы обошлись стране на вес золота», а такие условия их содержания — не в порядке вещей.

«Технология содержания отвратительная. Видите ли, корове не прикажешь, где ей лечь — в навозную жижу или в сухое место, где свежая солома. Это пусть расскажут тем, кто не видел коров никогда», — отметил он.

25—26 марта Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилёвскую область, в ходе которой подверг резкой критике руководство одного из агрохолдингов, сравнив состояние коровников на ферме с концлагерем Аушвиц.

Накануне Лукашенко отправил в отставку вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода страны.