Лукашенко отправил в отставку вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода страны.
Лукашенко отправил в отставку вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода
  • РИА Новости

«Михаил Русый освобождён от должности заместителя премьер-министра Беларуси. Владимир Доманевский освобождён от должности председателя Могилёвского областного исполнительного комитета. Леонид Заяц освобождён от должности министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

25—26 марта Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилёвскую область, в ходе которой подверг резкой критике руководство одного из агрохолдингов, сравнив состояние коровников на одной из ферм с концлагерем Аушвиц. Тогда Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных в необеспечении надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге.

21 марта Лукашенко объявил выговор председателям Витебского и Могилёвского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Владимиру Доманевскому за несвоевременную выплату заработной платы.

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