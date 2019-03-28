Медведчук обратился в полицию из-за атаки националистов на его дом

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился в полицию из-за нападения националистов на его дом.
Медведчук обратился в полицию из-за атаки националистов на его дом
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте фракции.

В партии указали, что «около сотни молодчиков» забросали территорию возле дома Медведчука дымовыми шашками и файерами, разбили камеры внешнего наблюдения, а также разрисовали забор оскорбительными надписями. 

«По факту откровенно противоправных действий представителей «Национального корпуса» и «Национальных дружин» Виктор Медведчук обратился в правоохранительные органы с требованием привлечь виновных к уголовной ответственности», — указывается в сообщении.

В заявлении также отмечается, что осознавая внешнеполитический и экономический успех, достигнутый на встрече в Москве, власть и радикалы объединились против партии и её представителей.

Ранее стало известно, что националисты забросали дом Медведчука петардами.

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