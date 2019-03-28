Кравчук рассказал о своём отношении к Зеленскому
- РИА Новости
«Разговоров очень много вокруг Зеленского, но, я считаю, он не тёмная лошадка. Его воспринимают как современного человека, нового в избирательной кампании и политике Украины», — сказал бывший лидер страны.
Он отметил, что считает сериал «Слуга народа» предвыборной программой Зеленского.
«Слуга народа» — это предвыборная программа, с которой я очень серьёзно ознакомился. Она имеет специфический характер, но отвечает на те запросы времени, жизни и потребностей людей, которые сегодня являются ведущими, интересными, очевидными», — сказал Кравчук.
Согласно последним опросам, за Зеленского готовы проголосовать более 32% украинцев.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.