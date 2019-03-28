Кравчук рассказал о своём отношении к Зеленскому

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Первый президент Украины Леонид Кравчук в блицинтервью RT рассказал, что не считает кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского «тёмной лошадкой».
Кравчук рассказал о своём отношении к Зеленскому
  • РИА Новости

«Разговоров очень много вокруг Зеленского, но, я считаю, он не тёмная лошадка. Его воспринимают как современного человека, нового в избирательной кампании и политике Украины», — сказал бывший лидер страны.

Он отметил, что считает сериал «Слуга народа» предвыборной программой Зеленского. 

«Слуга народа» — это предвыборная программа, с которой я очень серьёзно ознакомился. Она имеет специфический характер, но отвечает на те запросы времени, жизни и потребностей людей, которые сегодня являются ведущими, интересными, очевидными», — сказал Кравчук.

Согласно последним опросам, за Зеленского готовы проголосовать более 32% украинцев.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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