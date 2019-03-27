Порошенко не исключил двусторонних переговоров с Путиным

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Порошенко не исключил двусторонних переговоров с Путиным
  • ©president.gov.ua

«Могут ли быть двусторонние форматы переговоров? Конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших партнёров мировых? Очевидно, слабее», — приводит Интерфакс-Украина слова Порошенко.

Так он ответил на вопрос о возможности двусторонних переговоров с Россией в случае победы на президентских выборах.

Он отметил, что двусторонние переговоры между президентами Украины и России могут касаться освобождения украинских военных моряков, судоходства в Азовском море или возвращения украинских военных кораблей.

Ранее Порошенко заявил, что у него есть чёткий план движения Украины в Европейский союз и НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить