Порошенко не исключил двусторонних переговоров с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.

«Могут ли быть двусторонние форматы переговоров? Конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших партнёров мировых? Очевидно, слабее», — приводит Интерфакс-Украина слова Порошенко.

Так он ответил на вопрос о возможности двусторонних переговоров с Россией в случае победы на президентских выборах.

Он отметил, что двусторонние переговоры между президентами Украины и России могут касаться освобождения украинских военных моряков, судоходства в Азовском море или возвращения украинских военных кораблей.

Ранее Порошенко заявил, что у него есть чёткий план движения Украины в Европейский союз и НАТО.