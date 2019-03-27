Полиция Украины 28 марта начнёт круглосуточную охрану избирательных участков

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что правоохранители приступят к круглосуточной охране избирательных участков с 28 марта.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«С 28 марта — с момента завоза бюллетеней в участковые избирательные комиссии они будут под круглосуточной охраной. Но задача сейчас — обеспечить неприкосновенность данных помещений. Приблизьте наряды, они должны оперативно реагировать на все события», — заявил Фацевич.

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Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил предстоящие выборы на Украине.