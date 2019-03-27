Латвийские таможенники задержали россиянина с почти 90 кг гашиша

Налогово-таможенная полиция Латвии нашла в автомобиле, которым управлял гражданин России, почти 90 кг гашиша.

«Во время таможенного контроля транспортного средства, которым управлял гражданин России, возникли обоснованные подозрения, что в нем могут перевозиться запрещенные вещества», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

При кинологической проверке было обнаружено 80 спрятанных упаковок с веществом, которое было определено на экспертизе как наркотическое вещество — гашиш.

Общий вес контрабанды составил 87,55 кг. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что МВД рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.