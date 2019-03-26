Наркозависимых в России могут лишить права управлять автомобилем

Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что МВД рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.

«Во многих государствах лица, больные наркоманией, лишаются права работать на таких (вредных и опасных. — RT) производствах и права управления транспортными средствами», — цитирует РИА Новости Зубова.

Он сообщил, что ведомство ожидает получения этой информации «от первоисточников».

«И будем с нашими коллегами обсуждать, возможно ли применение этого опыта в России», — добавил Зубов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён правительственный законопроект, которым уточняется процесс постановки диагноза «наркомания».