Наркозависимых в России могут лишить права управлять автомобилем
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«Во многих государствах лица, больные наркоманией, лишаются права работать на таких (вредных и опасных. — RT) производствах и права управления транспортными средствами», — цитирует РИА Новости Зубова.
Он сообщил, что ведомство ожидает получения этой информации «от первоисточников».
«И будем с нашими коллегами обсуждать, возможно ли применение этого опыта в России», — добавил Зубов.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён правительственный законопроект, которым уточняется процесс постановки диагноза «наркомания».