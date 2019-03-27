Эксперт объяснил заявление Порошенко о главном оппоненте на выборах
- Reuters
По словам Мезюхо, «паранойя Порошенко не знает границ».
«Украинский лидер последовательно придерживается антироссийского курса. В ходе данной предвыборной кампании он говорит не о социально-экономической политике, а вновь переключает внимание украинского избирателя с вопросов внутренней политики на внешнеполитический блок. С одной стороны, параноидальные заявления выглядят безумно, с другой — это продуманная пиар-технология членов его предвыборного штаба», — пояснил политолог.
Он также добавил, что президент с таким огромным антирейтингом «не может говорить о том, что его народ является его союзником».
Ранее Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом.