Тимошенко пообещала поднять минимальную пенсию в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала повысить в стране минимальную пенсию до 4425 гривен.

«В первый месяц работы нового президента меньше, чем 4425 гривен, никто не будет получать! Геноцид украинских пенсионеров надо прекращать», — приводит слова Тимошенко пресс-служба партии.

При этом политик полагает, что нельзя всем начислять одинаковую пенсию. Так, пенсионеры, у которых маленький стаж работы, по её словам, должны получать не менее 4425 гривен, а те, у кого больший стаж, получать большие пенсии.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не исключает возможности введения «ежегодной 13-й пенсии» для людей, которые получают минимальную социальную выплату.