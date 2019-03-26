Тимошенко пообещала поднять минимальную пенсию в случае победы на выборах

Короткая ссылка
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала повысить в стране минимальную пенсию до 4425 гривен.
Тимошенко пообещала поднять минимальную пенсию в случае победы на выборах
  • Reuters

«В первый месяц работы нового президента меньше, чем 4425 гривен, никто не будет получать! Геноцид украинских пенсионеров надо прекращать», — приводит слова Тимошенко пресс-служба партии.

При этом политик полагает, что нельзя всем начислять одинаковую пенсию. Так, пенсионеры, у которых маленький стаж работы, по её словам, должны получать не менее 4425 гривен, а те, у кого больший стаж, получать большие пенсии.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не исключает возможности введения «ежегодной 13-й пенсии» для людей, которые получают минимальную социальную выплату.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить