Порошенко заявил о возможности введения «ежегодной 13-й пенсии» на Украине

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не исключает возможности введения «ежегодной 13-й пенсии» для людей, которые получают минимальную социальную выплату.

Как указывается на странице главы государства в Twitter, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

«Каждый пенсионер, у которого минимальная пенсия, получит доплату в 2410 гривен: 1205 в марте и 1205 в апреле. Будем продолжать поддержку пенсионеров при реализации соцполитики. Не исключаю, что одним из вариантов станет выплата тем, кто получает минималку, ежегодной 13-й пенсии», — отметил он.

Ранее Порошенко сообщил, что решил повысить зарплату украинским военным, проходящим службу в Донбассе.

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