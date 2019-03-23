Порошенко заявил о возможности введения «ежегодной 13-й пенсии» на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не исключает возможности введения «ежегодной 13-й пенсии» для людей, которые получают минимальную социальную выплату.

Как указывается на странице главы государства в Twitter, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

«Каждый пенсионер, у которого минимальная пенсия, получит доплату в 2410 гривен: 1205 в марте и 1205 в апреле. Будем продолжать поддержку пенсионеров при реализации соцполитики. Не исключаю, что одним из вариантов станет выплата тем, кто получает минималку, ежегодной 13-й пенсии», — отметил он.

Ранее Порошенко сообщил, что решил повысить зарплату украинским военным, проходящим службу в Донбассе.