Устроившего телемост с RT сотрудника Латвийского телевидения уволили

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Сотрудник Латвийского телевидения (LTV), который устроил телемост между студией LTV и телеканалом RT, уволен. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на члена правления LTV Ивара Приеде.
Устроившего телемост с RT сотрудника Латвийского телевидения уволили
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«В обеспечении телемоста были задействованы восемь работников LTV, но договаривался о телемосте один сотрудник — тот, который уволен», — сказал Приеде.

По его словам, также было принято решение о том, что любое использование помещений нужно согласовывать с руководством.

Как сообщил директор производственной части LTV Гвидо Зилузис, этот человек работал на телевидении более 30 лет. К его зарплате применялась бонусная система, то есть он получал доплату от проданной услуги.

Агентство отмечает, что из студии финансируемого из бюджета LTV транслировались интервью с бывшим главой МИД Янисом Юркансом для RT.

В беседе с журналистами бывший министр заявил, что постоянная демонизация свидетельствует не о политической культуре в Латвии, а о её отсутствии.

Как отмечали в руководстве LTV, им не было известно о планируемом интервью. В службе государственной безопасности страны посчитали, что использование студии для интервью создаёт риски для безопасности информационного пространства Латвии.

Ранее в Латвии временно запретили ретрансляцию программ российского телеканала «Россия РТР». 

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