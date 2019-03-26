Устроившего телемост с RT сотрудника Латвийского телевидения уволили
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- РИА Новости
«В обеспечении телемоста были задействованы восемь работников LTV, но договаривался о телемосте один сотрудник — тот, который уволен», — сказал Приеде.
По его словам, также было принято решение о том, что любое использование помещений нужно согласовывать с руководством.
Как сообщил директор производственной части LTV Гвидо Зилузис, этот человек работал на телевидении более 30 лет. К его зарплате применялась бонусная система, то есть он получал доплату от проданной услуги.
Агентство отмечает, что из студии финансируемого из бюджета LTV транслировались интервью с бывшим главой МИД Янисом Юркансом для RT.
В беседе с журналистами бывший министр заявил, что постоянная демонизация свидетельствует не о политической культуре в Латвии, а о её отсутствии.
Как отмечали в руководстве LTV, им не было известно о планируемом интервью. В службе государственной безопасности страны посчитали, что использование студии для интервью создаёт риски для безопасности информационного пространства Латвии.
Ранее в Латвии временно запретили ретрансляцию программ российского телеканала «Россия РТР».