В Совфеде прокомментировали обещания кандидатов в президенты Украины вернуть Крым

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал обещания кандидатов в президенты Украины вернуть Крым.

«Что касается Крыма, проблемы просто нет. Вопрос, как известно, закрыт, и никаким дискуссиям и обсуждениям не подлежит ни на украинско-российском, ни на украинско-американском, ни на каких-то других уровнях», — заявил сенатор в беседе с РИА Новости Крым.

Как считает Косачёв, такие высказывания объясняются исключительно спецификой избирательной кампании на Украине.

По словам сенатора, ни в одном из заявлений кандидатов он не видит реального понимания ситуации.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского, который рассказал, при каком условии, по его мнению, Крым может вернуться в состав Украины.