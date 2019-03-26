В Совфеде прокомментировали обещания кандидатов в президенты Украины вернуть Крым

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал обещания кандидатов в президенты Украины вернуть Крым.
В Совфеде прокомментировали обещания кандидатов в президенты Украины вернуть Крым
  • РИА Новости

«Что касается Крыма, проблемы просто нет. Вопрос, как известно, закрыт, и никаким дискуссиям и обсуждениям не подлежит ни на украинско-российском, ни на украинско-американском, ни на каких-то других уровнях», — заявил сенатор в беседе с РИА Новости Крым.

Как считает Косачёв, такие высказывания объясняются исключительно спецификой избирательной кампании на Украине.

По словам сенатора, ни в одном из заявлений кандидатов он не видит реального понимания ситуации.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского, который рассказал, при каком условии, по его мнению, Крым может вернуться в состав Украины.

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