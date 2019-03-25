СПЧ призвал Киев позволить находящимся в России украинцам проголосовать

Совет по правам человека при президенте надеется, что киевские власти дадут возможность украинским избирателям, временно находящимся в России, проголосовать на президентских выборах. Соответствующее заявление опубликовано на сайте СПЧ.

«Мы также надеемся, что украинские власти пересмотрят своё прежнее решение и всё-таки дадут возможность нескольким миллионам украинских избирателей, временно находящимся на территории Российской Федерации, проголосовать на выборах президента Украины 31 марта с.г., и дадут разрешение на открытие избирательных участков в России», — говорится в документе.

Совет подчеркнул, что в этом случае он готов обратиться к российским властям с просьбой обеспечить все условия для свободного волеизъявления украинцев.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил гражданам страны выехать из России для участия в выборах.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.