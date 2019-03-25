Климкин предложил украинцам выехать из России для участия в выборах

Глава украинского МИД Павел Климкин рассказал, при каком условии находящиеся на территории России украинцы смогут проголосовать на выборах президента Украины.

«Мы должны создать условия для того, чтобы все проголосовали за границей, но те, кто находится на территории России — страны-агрессора, они могут голосовать за пределами России», — цитирует Интерфакс-Украина Климкина.

Он заявил, что Киев не может проводить выборы «на территории страны-агрессора, в том числе из-за опасности» для украинцев.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарскому изданию «Труд» назвал ущемлением избирательных прав граждан Украины закрытие участков для голосования в России.

Также в феврале сообщалось, что около 1 млн украинцев не смогут проголосовать на выборах президента Украины из-за отсутствия регистрации по месту жительства.