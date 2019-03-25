Климкин предложил украинцам выехать из России для участия в выборах

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Глава украинского МИД Павел Климкин рассказал, при каком условии находящиеся на территории России украинцы смогут проголосовать на выборах президента Украины.
Климкин предложил украинцам выехать из России для участия в выборах
  • Reuters

«Мы должны создать условия для того, чтобы все проголосовали за границей, но те, кто находится на территории России — страны-агрессора, они могут голосовать за пределами России», — цитирует Интерфакс-Украина Климкина.

Он заявил, что Киев не может проводить выборы «на территории страны-агрессора, в том числе из-за опасности» для украинцев.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарскому изданию «Труд» назвал ущемлением избирательных прав граждан Украины закрытие участков для голосования в России.

Также в феврале сообщалось, что около 1 млн украинцев не смогут проголосовать на выборах президента Украины из-за отсутствия регистрации по месту жительства.

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