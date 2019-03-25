Эксперт оценил намерение Грузии и НАТО провести мероприятия по обеспечению безопасности Чёрного моря

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Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ФАН оценил намерение Грузии и НАТО провести мероприятия по обеспечению безопасности Чёрного моря.
Эксперт оценил намерение Грузии и НАТО провести мероприятия по обеспечению безопасности Чёрного моря
  • Reuters

«Втягивание Грузии в НАТО — стратегическая линия США и альянса. В рамках этой цели делается всё», — заявил Коротченко.

По его словам, подобная антироссийская деятельность будет продолжаться и дальше.

Как добавил эксперт, Россия способна обеспечить безопасность своих территорий.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что в Тбилиси намерены активно сотрудничать с НАТО в процессе обеспечения безопасности Чёрного моря. Об этом он сказал после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

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