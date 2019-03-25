Эксперт оценил намерение Грузии и НАТО провести мероприятия по обеспечению безопасности Чёрного моря
- Reuters
«Втягивание Грузии в НАТО — стратегическая линия США и альянса. В рамках этой цели делается всё», — заявил Коротченко.
По его словам, подобная антироссийская деятельность будет продолжаться и дальше.
Как добавил эксперт, Россия способна обеспечить безопасность своих территорий.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что в Тбилиси намерены активно сотрудничать с НАТО в процессе обеспечения безопасности Чёрного моря. Об этом он сказал после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.