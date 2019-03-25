В Крыму прокомментировали условие Зеленского по «возвращению» полуострова

Глава комитета Госсовета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского, который рассказал, при каком условии, по его мнению, полуостров может вернуться в состав Украины.

«Я не думаю, что надо всерьёз воспринимать все высказывания господина Зеленского», — отметил Гемпель. Его слова приводит РИА Новости Крым.

По его мнению, все публичные заявления кандидатов в президенты Украины о Крыме носят предвыборный характер и лишены конструктива.

«Крым вернулся в состав России навсегда. И на этом надо ставить точку», — добавил он.

Ранее Зеленский рассказал, при каком условии, по его мнению, Крым может вернуться в состав Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.