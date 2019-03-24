В ДНР заявили об обстреле окраины Горловки со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что ВСУ провели миномётный обстрел окраины Горловки. Об этом рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 18:40 вооружённые формирования Украины открыли огонь в направлении посёлка Доломитное (окраина Горловки. — RT) с применением 120-миллиметровых миномётов. В результате обстрела прямым попаданием в крышу повреждено домостроение по Железнодорожной улице, 13, в котором проживают две женщины пенсионного возраста», — цитирует представителя СЦКК РИА Новости.

Как отмечается, никто не пострадал.

Ранее в ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ.

Новое перемирие в Донбассе вступило в силу 8 марта в 01:01.