В ДНР заявили об обстреле окраины Горловки со стороны ВСУ

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что ВСУ провели миномётный обстрел окраины Горловки. Об этом рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ДНР заявили об обстреле окраины Горловки со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В 18:40 вооружённые формирования Украины открыли огонь в направлении посёлка Доломитное (окраина Горловки. — RT) с применением 120-миллиметровых миномётов. В результате обстрела прямым попаданием в крышу повреждено домостроение по Железнодорожной улице, 13, в котором проживают две женщины пенсионного возраста», — цитирует представителя СЦКК РИА Новости.

Как отмечается, никто не пострадал.

Ранее в ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ.

Новое перемирие в Донбассе вступило в силу 8 марта в 01:01.

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