В ДНР заявили об обстреле окраины Горловки со стороны ВСУ
- РИА Новости
«В 18:40 вооружённые формирования Украины открыли огонь в направлении посёлка Доломитное (окраина Горловки. — RT) с применением 120-миллиметровых миномётов. В результате обстрела прямым попаданием в крышу повреждено домостроение по Железнодорожной улице, 13, в котором проживают две женщины пенсионного возраста», — цитирует представителя СЦКК РИА Новости.
Как отмечается, никто не пострадал.
Ранее в ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ.
Новое перемирие в Донбассе вступило в силу 8 марта в 01:01.