СММ ОБСЕ не подтверждает открытие КПП в Донбассе

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не подтверждают открытие КПП «Золотое» в Донбассе, заявил министр иностранных дел самопровозглашённой Луганской народной республики Владислав Дейнего.
СММ ОБСЕ не подтверждает открытие КПП в Донбассе
  • ©dpsu.gov.ua

«Мы получили информацию от наблюдателей СММ ОБСЕ: они не подтверждают заявление украинской стороны — заявление Госпогранслужбы Украины о том, что пункт пропуска в Золотом открыт», — цитирует дипломата Луганский информационный центр.

По его словам, сотрудники не видели попыток открыть пункт и у них нет оснований считать его открытым.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что пропуск лиц и транспортных средств через КПП «Золотое» восстановлен.

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