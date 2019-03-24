СММ ОБСЕ не подтверждает открытие КПП в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не подтверждают открытие КПП «Золотое» в Донбассе, заявил министр иностранных дел самопровозглашённой Луганской народной республики Владислав Дейнего.

«Мы получили информацию от наблюдателей СММ ОБСЕ: они не подтверждают заявление украинской стороны — заявление Госпогранслужбы Украины о том, что пункт пропуска в Золотом открыт», — цитирует дипломата Луганский информационный центр.

По его словам, сотрудники не видели попыток открыть пункт и у них нет оснований считать его открытым.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что пропуск лиц и транспортных средств через КПП «Золотое» восстановлен.