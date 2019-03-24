На Украине заявили об открытии КПП «Золотое» в Донбассе

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Пропуск лиц и транспортных средств через КПП «Золотое» на линии разграничения в Донбассе восстановлен, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
На Украине заявили об открытии КПП «Золотое» в Донбассе
  • ©dpsu.gov.ua

«По решению командующего Объединённых сил пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Золотое» с 07:00 (08:00 мск) 24 марта 2019 года восстановлен», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники и другие сотрудники правоохранительных органов готовы к осуществлению пропускных операций.

В ведомстве отметили, что пока ни один гражданин или транспортное средство через КПП не проследовали.

Ранее сообщалось, что к пункту пропуска прибыли представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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