На Украине заявили об открытии КПП «Золотое» в Донбассе

Пропуск лиц и транспортных средств через КПП «Золотое» на линии разграничения в Донбассе восстановлен, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«По решению командующего Объединённых сил пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Золотое» с 07:00 (08:00 мск) 24 марта 2019 года восстановлен», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники и другие сотрудники правоохранительных органов готовы к осуществлению пропускных операций.

В ведомстве отметили, что пока ни один гражданин или транспортное средство через КПП не проследовали.

Ранее сообщалось, что к пункту пропуска прибыли представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.